Marmara Denizi’nde görülmeye başlayan müsilaj(deniz salyası) tehlikesi büyüyor. Halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" Anadolu Yakası sahillerinin yanında diğer denizlere de sıçradı. Peki, müsilaj hangi denizlerde, nerelerde var?

Deniz salyası hangi denizlerde var?

İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İzmit kıyılarına kadar birçok alanda deniz salyası görüdü. Bu bölgelerde temizlik çalışmaları başladı. İstannbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında.

Müsilaj Gemlik-Mudanya sahilli müslilajın en yoğun olarak görüldüğü yerlerin başında geliyor. Deniz salyası Kurşunlu ve Altıntaş sahillerinde de var.

Deniz salyasının olduğu yerde deniz mahsulü yemek zararlı mı?

Deniz salyasıyla ilgili Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Prof. Mustafa Sarı,''Zehirli olmadığı için balık ve midyeler yenilebilir ama bazı patojen bakteriler için çok uygun bir ortam. Temastan kaçınmalıyız.'' açıklamasını yaptı. Sarı, ''Organik bir oluşumdur zehirli değildir. Balık ve midye tüketmekte risk oluşturmaz'' dedi.