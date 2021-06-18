Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz nereli? Deniz Poyraz'ı öldürün kimdir?

HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı sonucunda parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada teslim olan saldırganın istifa eden eski bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi. Deniz Poyraz kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İzmir Konak'taki HDP il binasına girerek silahlı saldırıda bulunan Onur Gencer, Deniz Poyraz'ın ölümüne neden oldu. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları gelmeye devam ederken Deniz Poyraz da sosyal medyada gündeme gelen isimlerden oldu.

Deniz Poyraz nerede oturuyor?

HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı Deniz Poyraz', eski bir sağlık çalışanı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Öldürülen Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Deniz Poyraz’ın Kadifekale'de oturduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili Valilik'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Gaziemir ilçesinde oturan O.G'nin 27 yaşında olduğu öğrenilirken ilk ifadesi de ortaya çıktı. Bir kişinin ölümüne neden olan zanlı, Cumhuriyet'in haberine göre "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK'dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Deniz Poyraz kimdir, nerelidir?

Deniz Poyraz 1983 yılında doğdu. Deniz Poyraz aslen nerelidir? Deniz Poyraz aslen Mardin’in Ömerli ilçesindendir.