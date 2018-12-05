Deniz patlıcanı avlayan kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasal yollarla deniz patlıcanı avcılığı yaparken "vurgun yiyen" kişi yaşamını yitirdi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla denize açılan Güven Akar (26), Altınova Mahallesi açıklarında dalış kıyafetlerini giyerek su altında deniz patlıcanı avcılığına başladı. Akar, su yüzüne çıkarken "vurgun yedi."

Teknedeki arkadaşları durumu fark ederek durumu Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Ayvalık Sahil Güvelik Komutanlığının TCSG-8 isimli botuyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi Akar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ayvalık Devlet Hastanesi morguna getirilen evli ve bir çocuk babası Akar'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Akar’ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.