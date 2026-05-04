Deniz Kuvvetleri'nin uyarısıyla geri döndüler ABD gemilerini Hürmüz'e sokmadı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri'nin hızlı ve kesin uyarısıyla düşman ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi." ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin bir harita yayımlamıştı. Haritada, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde İran'daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Füceyre hattı arasında kalan alan; batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ümmu'l-Kayveyn arasındaki hat İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ve yönetiminde bulunan bölgeler olarak açıklanmıştı.​​​​​​​