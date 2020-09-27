  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Deniz Kuvvetleri 939 yaşında
Gündem

Deniz Kuvvetleri 939 yaşında

Türk Beyi Emir Çaka Bey’in 1081 yılında kürekli ve yelkenli gemilerden oluşan 50 parçalık ilk Türk Donanması ile Ege’nin sularına açılmasını milat kabul eden Türk Deniz Kuvvetleri, tam 939 yıldır görevinin başında.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:39:00 -
Deniz Kuvvetleri 939 yaşında

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak, tehditlere karşı koymak ve bölgesel güvenlik girişimlerine katkı sağlamak maksadıyla denizlerde önemli görevler üstlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz’de Karadeniz Uyumu Harekatı, Ege Denizi’nde Denizde Durumsal Farkındalık ve Varlık Gösterme Harekatı ile Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı kesintisiz olarak icra etmeye devam ediyor. Ayrıca mavi vatanda dört farklı bölgedeki iki sondaj ve iki sismik araştırma gemisine de aynı anda refakat ve koruma görevini yerine getiren bahriyeliler, birçok uluslararası harekata da katılıyor.

Dünyanın her yerinde

NATO’nun yanı sıra Afganistan, Bosna Hersek, Lübnan, Katar, Suriye, Sudan, Libya, Somali, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu dahil birçok bölgede görev alan Deniz Kuvvetleri, Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali açıklarında deniz haydutluğu ile mücadele eden Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti 151’de de görev alıyor. Görev Kuvvetinin komutası da bir Türk amirali tarafından yapılıyor.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetlerinin caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirdiğini belirterek “Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve milli savunma sanayimizin yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor
Dünya

Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirterek “İstihbarat bilgimiz var. ..
İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı
Siyaset

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı’nda ortaya çıkan 'liste' tartışmaları hızla sürüyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, so..
Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar
Dünya

Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar

Bazı hainlerin aksine Fas Başbakanı Saadeddin Osmani BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesajda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filist..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı