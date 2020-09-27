Deniz Kuvvetleri 939 yaşında

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak, tehditlere karşı koymak ve bölgesel güvenlik girişimlerine katkı sağlamak maksadıyla denizlerde önemli görevler üstlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz’de Karadeniz Uyumu Harekatı, Ege Denizi’nde Denizde Durumsal Farkındalık ve Varlık Gösterme Harekatı ile Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı kesintisiz olarak icra etmeye devam ediyor. Ayrıca mavi vatanda dört farklı bölgedeki iki sondaj ve iki sismik araştırma gemisine de aynı anda refakat ve koruma görevini yerine getiren bahriyeliler, birçok uluslararası harekata da katılıyor.

Dünyanın her yerinde

NATO’nun yanı sıra Afganistan, Bosna Hersek, Lübnan, Katar, Suriye, Sudan, Libya, Somali, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu dahil birçok bölgede görev alan Deniz Kuvvetleri, Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali açıklarında deniz haydutluğu ile mücadele eden Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti 151’de de görev alıyor. Görev Kuvvetinin komutası da bir Türk amirali tarafından yapılıyor.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetlerinin caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirdiğini belirterek “Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve milli savunma sanayimizin yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” dedi.