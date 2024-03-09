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Aktüel Deniz Feneri İsrail’in ambargolarını delmeye devam ediyor
Aktüel

Deniz Feneri İsrail’in ambargolarını delmeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-03-09 17:18:00 -
Deniz Feneri İsrail’in ambargolarını delmeye devam ediyor

Deniz Feneri Derneği, İşgalci İsrail’in Gazze’ye saldırılarına ve ambargolarına rağmen Refah sınır kapısından yardımlarını geçirerek, Filistinli kardeşlerimize ulaştırıyor.

Mübarek Ramazan ayına bombalar ve soykırım altında girecek olan Gazzeli kardeşlerimiz açlık ve susuzluk ile yaşam mücadelesi içinde. Deniz Feneri Ramazan yardımları yapmak için Refah sınır kapısında günlerce bekleyerek, bombalar ve saldırılara boyun eğmeden yardımlarını ulaştırıyor.

Deniz Feneri Ambargoları Yıkıyor

150 günü aşkın süredir işgale uğrayan Gazze'de soykırım yapan İsrail acımasızca bebekleri ve çocukları katlediyor. Deniz Feneri, Mersin Limanı’ndan gemi ile bölgeye gönderdiği yardımları Mısır üzerinden tırlara yükleterek Refah sınır kapısına ulaştırıyor. Bombaların patlamasına ve taciz ateşlerine boyun eğmeden yıkıntılar içinden geçen yardım tırları Gazze’ye ulaşıyor. Derneğin, Ramazan için hazırlamış olduğu yardım tırlarında; gıda kolileriunlar, battaniyeler ve acil insani yardım malzemeleri bulunuyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dernek, Gazze’de iftar ve sahur için sıcak yemek yardımları yaparken aynı zamanda evlerini kaybetmiş Filistinliler için de çadır yardımlarına başladı. Ayrıca savaşın bıraktığı kötü ortamda bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hijyen setleri bölgeye ulaştırılıyor. Bu yardımların yanı sıra hayatın devam ettiği bölgelerde alış-veriş için zekat ve fidye olarak nakdi yardımlar yapılıyor.

Deprem Bölgesine Ramazan Yardımları

Deniz Feneri, Asrın Felaketini yaşayan illerimizde Ramazan yardımları için tüm hazırlıkları tamamladı.

Ramazan ayı boyunca depremden en çok etkilenen iller arasında olan Hatay ve Adıyaman’da kurmuş olduğumuz aşevlerinde 30 gün boyunca on binlerce depremzede vatandaşımıza iftar ve sahur yemeği verilecek. Bu illerde aynı zamanda Ramazan ayı boyunca 50.000 kişiye sahur paketi ulaştırılacak. Her yardım çalışmamızda olduğu gibi çocuklar içinde hazırlanmış olduğumuz hediye paketleri depremzede yavrularımızı sevindirmek için yola çıktı. Ayrıca bayram öncesi depremzede çocuklara Bayram Harçlığı ve Bayramlık Kıyafet hediye edilecek.

3 Kıtada İftar Sofraları Kurulacak

Avrupa, Asya ve Afrika’da Ramazan yardımları ulaştıracak olan Derneğimiz, İftar SofralarıGıda YardımıZekat ve Fitre yardımları yapacak.

15 Ramazan Dünya Yetimler Gününde eş zamanlı olarak 21 ülkede İftar Sofraları kurarak yetimler sevindirilecek. Ayrıca Bayramlık Kıyafet ve Bayram Harçlıklarıyla yetim çocuklar Bayram sevincini yaşayacak.

Deniz Feneri Derneği; Ramazan ayı boyunca Afganistan, Bangladeş, Benin, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Endonezya, Etiyopya, Gana, Kamerun, Lübnan, Mali, Nijerya, Sıerra Leone, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Tayland, Togo, Suriye ve Yemen olmak üzere dünyanın dört bir yanında iyiliğin ışığı altında mazlumların yanında olacak.

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