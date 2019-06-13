Deniz Baykal'dan ortak canlı yayın açıklaması

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, katıldığı bir televizyon programında HDP ve İYİ Parti'nin destek çıktığı CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Baykal, "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir" dedi.

Ortak yayın açıklaması

Baykal, kendisine en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği TV programı hatırlatılarak sorulan Yıldırım-İmamoğlu ortak canlı yayını için, "Bunu düzenleyenleri kutluyorum. Siyasetçiler gerekirse birbirlerine soru sorabilmelidir. Uzun süre bundan mahrum kaldık maalesef. Türk basını yeterince deneyim sahibi oldu. Ben İsmail Bey'in iyi niyetli bir yönetimi gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.