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Gündem Deniz Baykal yeni parti kuruyor! İşte genel başkanı
Gündem

Deniz Baykal yeni parti kuruyor! İşte genel başkanı

CHP'de Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurup kurmayacağı tartışılırken yeni bir bomba patladı. İddiaya göre CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ekibi 'Halk Parti' adıyla yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor. Parti'nin Genel Başkanının ise Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:57:00 -
Deniz Baykal yeni parti kuruyor! İşte genel başkanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çinden yeni bir 'Halk Partisi'nin çıkmak üzere olduğu iddia edildi. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP içindeki Kemalist kanadın yeni bir parti kurmaya hazırlandığı iddiasını köşesine taşıdı.

"Kemal Bey’in etrafında ‘adam’ kalmadı, nasıl bir genel başkan olduğu sorgulanmaya başladı" diyen Yalçın Bayer, "CHP’den yeni bir parti mi doğdurulmak isteniyor? Evet, dışarıda ‘üflenen’lere göre böyle." iddiasında bulundu.

Kurucular arasında kimler var?

Yeni kurulacak partinin kurucuları olarak Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek’in isimlerinin gündeme geldiğini belirten Bayer, "Onur Öymen ve Şahin Mengü’nün adını fısıldayanlar da var." dedi

'Baykal'ın kızı genel başkan olacakmış...'

Yalçın Bayer CHP'lilerin kuracağı yeni parti iddialarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

İsmi ‘Halk Parti’ olacakmış...

Baykal’ın kızı da genel başkan olacakmış.

En önemlisi, dışarda Baykal’ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor.

Muharrem İnce de gelebilir mi?

CHP’nin ‘ağır’ bir abisi “Baykal’ın bir beyanı yoksa bu işin bir ciddiyeti olamaz” diyor.

Özet mi: Bu bir ittifak partisi olabilir, arkasında şimdiden ‘kontenjan’ hesabı vardır.

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