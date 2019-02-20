Deniz Baykal taburcu oluyor! Köyüne dönecek
CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, 1 Nisan'da taburcu olarak memleketi Antalya'da köyünde istirahat edeceği öğrenildi.20 Şubat 2019 Çarşamba 10:51
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanacağı, ardından memleketi Antalya'ya döneceği kaydedildi.
Bi ara Almanya'ya gitti
16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Geçen 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Deniz Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Kızı bilgi verdi
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Köye yerleşecek
Babasının daha sonra Antalya'ya döneceğini belirten Aslı Baykal, Baykal'ın, kendisinin de yaşadığı Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı Köyü'ndeki evinde, istirahat halinde olacağını kaydetti.
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