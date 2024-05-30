Deniz Akkaya ‘Geldik 2. raunda’ diyerek ailesini suçladı: ‘Teyzem bizi dayak atarak büyüttü!’

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızının kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini sosyal medyadan duyurmuştu. Akkaya açıklamalarına devam etti ve bu kez aile büyüklerini suçladı.

Akkaya, “Teyzem bizi genelde dayak atarak büyüttü ama bizim ailede zaten dayak ailenin fıtratında bir konuymuş gibi bünyemize yerleştirildiği için bir sıkıntı yoktu. Yani biz bunu normal karşılıyorduk. Benim babam eski bir bürokrat. Bu tip insanlar böyle üst seviye pozisyonlardaysa emekli olduktan sonra içlerine çekilir. Hiç kimseyle görüşmez, herkesi aşağılar ve hiçkimseyi beğenmezler. Ve hayatta onun en beğenmediği kişi hep bendim" ifadelerini kullandı.

Ünlü Sunucu Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızı tarafından saldırıya uğramış, yaşadıklarını peş peşe çektiği videolarla anlatarak, "Çığlık atarım, bağırırım demeye başladı, kendimi balkona attım. Önce balkonu üstüme kapattı, 15 dakika açmadı" dedi.

Kızı devlet koruması altına alınan Akkaya gündem olan açıklamalarına devam etti ve “Biz bu konuyu babaya haber verdik. Babadan 'Deniz Akkaya bunu hep yapıyor' cevabı geldi. Birincisi para için bu olayı ben yaratmadım” sözlerini kullandı.

Deniz Akkaya’nın kızı dedesinde kalmak istiyor. Akkaya bu konu hakkında “Babama gittikten sonra avukatımıza ulaştı. Şöyle bir bilgi verdi; Ayşe’nin pişman olduğunu, davaları geri çekeceğini ama tek istediğinin dedesinin yanında kalmak olduğunu. Bu çok doğal, burada kendisinin zincirleme olarak bazı cezalar ve yaptırımlar bekliyor” dedi.

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Deniz Akkaya ise kızının dedesinde kalmasına izin vermiyor.

Akkaya ise “Ve hazır mısınız babamı bana mahkeme açmak için ikna etmiş. Avukatıma benim babamın, benim kızımın velayetini almak için yarın sabah ona vekalet vereceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Araya Akkaya’nın kuzeni girdi ve “Deniz bu konuyu kapatmaya çalıştıkça, ‘Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? dedikçe, hatta ‘Deniz’i hapse attıracağım’ dedi. Bakın bu benim öz babam bu arada” sözlerini kullandı.

Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi de ortaya çıktı. Deniz Akkaya'nın çenesine termos atarak yaraladığını ve yere yatırıp boğazına sarıldığını iddia etti.

ERGEN ÇOCUKLARI OLAN ANNE BABALAR EVLATLARINA NASIL DAVRANMALI?

Klinik Psikolog Dr. Yasemin Meriç Kazdal şu ifadeleri kullandı;

“Ailelere karşı verdikleri tepkiler büyük büyük duygularla ailelerine dönüş yaptıklarını görebiliyoruz. Anne ve babalara sakin kalma görevi düşüyor. Her zamankinden daha anlayışlı olabilmeleri gerekiyor”

EN ÖNEMLİSİ DE ÇOCUĞUN MAHREMİYET HAKKI

“Çocuklarınızla açık iletişim kurun, duygularınızı ifade edin. Çocuğunuzla olan iletişimiz daha kuvvetli olur. Hem de yaşadığı birçok şeyi sizinle paylaşması için alan açar”