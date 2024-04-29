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Yerel Dengesiz taksici yüzünden ortalık savaş alanına döndü
Yerel

Dengesiz taksici yüzünden ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
2024-04-29 07:52:00 -

İstanbul Gaziosmanpaşa TEM otoyolunda aniden şerit değiştirerek kavşağa girmeyen taksi sürücüsü, zincirleme kazaya sebep oldu. 4 aracın karıştığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Gaziosmanpaşa TEM otoyolunda yaşandı.

Seyir halinde aniden şerit değiştirerek kavşağa girmeye çalışan taksi sürücüsü, kasaya sebebiyet verdi.

Kavşağa girmeye çalışan taksiye, arkadan gelen bir otomobil çarptı.

Kaza nedeniyle tekrar ana yola savrulan taksi, iki aracın çarpmasıyla durabildi.

4 aracın karıştığı zincirleme kaza, araç kamerasına yansıdı.
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