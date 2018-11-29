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Dengesiz beslenen çocuk öğrenme güçlüğü çekiyor

Çocuklara uygun doğru beslenme nasıl olmalı? Hangi besinler tüketilmeli? Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü, çocukların doğru beslenmesine dair önemli bilgiler verdi.

29 Kasım 2018 Perşembe 17:17
Dengesiz beslenen çocuk öğrenme güçlüğü çekiyor

ÇOCUĞUNUZUN UYKU SAATİNİ DÜZENLEYİN

“Düzenli uyku saati beraberinde düzenli beslenmeyi de getirir. Bu yüzden ilk olarak çocukların uyku saatlerini düzene koymayla başlanabilir” diyen Özden Örkcü, “Geç saatte yapılan bir kahvaltı devamında öğün atlamalarını getirecektir. Öğle yemeğinde yapılan kahvaltı öğle öğününün atlanmasına ve temel besin öğelerinin (süt grubu, et grubu, tahıl grubu yağ grubu sebze ve meyveler) kısıtlı ve dengesiz alınmasına neden olacaktır” dedi.

YANLIŞ BESLENME, ÇOCUKLARDA DİKKAT SÜRESİNİ KISALTIYOR

Düzensiz beslenmenin çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Örkcü, yetersiz beslenen çocukların büyüme ve gelişmelerinin aksadığı, dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı ve öğrenmede güçlük çektiklerini vurguladı.

LİFLİ GIDALAR

Lif kan kolesterol ve glikoz düzeylerini düşürerek yaşamın ileri döneminde ortaya çıkan kardiyovasküler hastalıklar, Tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerinin görülme risklerini azalttığı bilinmektedir.

YOĞURT

Yağ, beyin sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır. Özellikle tam yağlı yoğurt, beynin aktivitesini artırarak hücre zarı gelişimine destek olur. Yoğurda ekleyebileceğiniz birkaç parça bitter çikolata ile beyin kan akımını artırarak çocuğunuzun zihnini daha aktif tutmasını sağlayabilirsiniz.

YEŞİLLİK

 Folat ve vitamin dolu, ıspanak, lahana gibi yeşillikler çocuğunuzun ileri yaşlarda demans olma riskini düşüren sağlıklı bir diyetin parçalarıdır. Özellikle yumurtalı ıspanak ve lahana cipsi yeni beyin hücrelerinin büyümesine yardımcı olur.

BALIK

Doğal yağlı balık, iyi bir D vitamini kaynağıdır. Çocuğunuzun bilişsel gerileme ve hafıza kaybına karşı beynini korumak için Somon, ton balığı, sardalye gibi Omega-3 içeren balıkları yedirin.

DOĞAL ET

Yapay madde, boya, aroma, koruyucu ve tatlandırıcı içermeyen etleri tercih edin. Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalardan uzak durun.

KURUYEMİŞ VE TOHUMLAR

Protein, esansiyel yağ asitleri, vitamin ve mineraller ile dolu, fındık ve tohumlar çocuğunuzun sinir sistemini mutlu eden besinlerdir.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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