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Aktüel

Dengesini kaybedince boşluğa düştü

Bursa’da apartman boşluğuna düşen kadın ölümden döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:25:31 -
Dengesini kaybedince boşluğa düştü

Bursa’da apartman boşluğuna düşen kadın ölümden döndü.


Alınan bilgiye göre olay, Sinanbey Mahallesi Akar Sokak üzerinde meydana geldi. Emine F. (67), apartmandan çıktığı sırada iddiaya göre bir anda dengesini kaybedince boşluğa düştü. Ölümden dönen talihsiz kadın yakınları tarafından düştüğü yerden çıkartıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu iyi olan kadının tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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