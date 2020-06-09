Dengesini kaybederek balkondan düştü, betona çalışmaktan sundurma kurtardı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dengesini kaybederek balkondan düşen kişiyi betona çakılmaktan evinin önünde bulunan sundurma kurtardı.

Olay, Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi 3009 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonuna çıkan Ömer K. isimli kişi bir anda dengesini kaybetti. Dengesini kaybederek balkondan aşağıya düşen Ömer K., evinin önüne yaptığı sundurma sayesinde betona çakılmaktan kurtuldu.

Evinin balkonundan sundurmaya düşerek yaralandığını gören Ömer K.’nın imdadına komşuları yetişti. Çevredeki vatandaşlarca konunun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yaralı Ömer K., düştüğü sundurmanın üzerinden indirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve daha sonrasında ise Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.