Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) savaş uçakları ve insansız hava araçları satışına onay verildiğini açıkladı.

Dün gerçekleştirdiği bir basın toplantısından önce yaptığı yazılı açıklamada Pompeo, Trump yönetiminin BAE'ye 23 milyar dolar değerinde gelişmiş silah sistemleri satışına onay verdiği konusunda Kongre’yi bilgilendirdiğini belirtti.

Açıklamada, BAE'ye 10.4 milyar dolar değerinde 50 adet F-35A Lightening II, 2,97 milyar dolar değerine kadar 18 adet MQ-9B insansız hava aracı ve 10 milyar dolarlık havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatı satışına onay verildiği bildirildi.

BAE, Eylül ayında İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail ilk olarak BAE'ye F-35 satışına karşı çıksa da daha sonra bu itirazdan vazgeçmişti.