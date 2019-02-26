Dengeleme başladı sıra reformlarda! Zor yılda yüzde 34 büyüdü

Sabancı Holding, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Sabancı Holding’in 2018 yılı kombine net satışları yüzde 34 artışla 88 Milyar 80 milyon lira, konsolide net kârı ise yüzde 10 artışla 3 milyar 830 milyon lira olarak gerçekleşti. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, yaptığı değerlendirmede 2018’de güçlü bir performans ortaya koyduklarını belirterek, “Riskleri öngördük. Sabancı Topluluğu olarak 2018’de yüzde 34 büyüdük” dedi.

Etkin yönetimle başardı

“2018’de bizi farklı kılan, sağlıklı öngörüler ışığında doğru hedefler koymamız ve doğru zamanlamalarda attığımız etkin adımlar oldu’’ diyen Mehmet Göçmen şu değerlendirmede bulundu:

-Yıla başlarken nakit yönetimini her zamanki gibi temel önceliğimiz olarak gördük. Kurumsal yönetimin en önemli unsurlarından risk yönetimine önem verdik ve bilanço risklerimizi minimize ettik. Değer zincirimizi, bayi, tedarik ve satınalma süreçlerimizi doğru yönettik. Dijitalleşmeyi iş modelimizin odağına aldık.

-Enerjisa Enerji halka arzını beş kat rekor taleple başarıyla gerçekleştirdik. Enerjisa Enerji halka arzı ile Akbank sendikasyonu ve sermaye artırımı 2018’de piyasalara liderlik eden, ülkemiz ekonomisine moral veren ve yabancı sermaye çekmeye yönelik örnek başarılar oldu. Bu da Sabancı Topluluğu’na hem yurt içinde hem de yurt dışındaki güvenin göstergesidir. Enerjisa Enerji’de halka arzla ivmelenen yüksek performansımızı 2019 yılında da sürdüreceğiz.

Teknolojiyi odağına aldı

-Teknoloji ve dijitalleşme ana odağımız olmayı sürdürecek. İşlerimizi teknolojinin sağladığı fırsatlarla büyüterek geleceğe taşıyacağız. SabancıDx şirketlerimizin dijital dönüşümüne liderlik edecek. Topluluğumuzun kültürel transformasyonu da dijital dönüşümle eşzamanlı olarak sürecek. 2019 yılında da üretmeye, yatırıma ve işlerimizi teknoloji ile geliştirmeye ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.

Seçimden sonra reformlar bekliyoruz

Ekonomide dengelenmenin başladığını ifade eden Mehmet Göçmen, seçim sonrasında daha uzun vadeli reformlar beklediklerini kaydederek şu tespitte bulundu: “Sabancı Topluluğu olarak biz tedbirlerimizi aldık; üretim ve yatırıma devam ediyoruz. 2019 yılı bütçemizde ihracatı ve maliyet disiplinini maksimum düzeye getirdik. 2018 yılında nakit akımı yönetiminde gösterdiğimiz başarıyı bu yıl da sürdüreceğiz. Borç-özkaynak dengesini günün koşullarına göre yöneteceğiz.”