0553 313 94 23

Dengeleme başladı sıra reformlarda! Zor yılda yüzde 34 büyüdü

Sabancı Holding’in 2018 yılı kombine net satışları yüzde 34 artışla 88 Milyar 80 milyon lira olarak gerçekleşti.

26 Şubat 2019 Salı 11:45
Dengeleme başladı sıra reformlarda! Zor yılda yüzde 34 büyüdü

Sabancı Holding, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Sabancı Holding’in 2018 yılı kombine net satışları yüzde 34 artışla 88 Milyar 80 milyon lira, konsolide net kârı ise yüzde 10 artışla 3 milyar 830 milyon lira olarak gerçekleşti. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, yaptığı değerlendirmede 2018’de güçlü bir performans ortaya koyduklarını belirterek, “Riskleri öngördük. Sabancı Topluluğu olarak 2018’de yüzde 34 büyüdük” dedi.

Etkin yönetimle başardı

2018’de bizi farklı kılan, sağlıklı öngörüler ışığında doğru hedefler koymamız ve doğru zamanlamalarda attığımız etkin adımlar oldu’’ diyen Mehmet Göçmen şu değerlendirmede bulundu:

-Yıla başlarken nakit yönetimini her zamanki gibi temel önceliğimiz olarak gördük. Kurumsal yönetimin en önemli unsurlarından risk yönetimine önem verdik ve bilanço risklerimizi minimize ettik. Değer zincirimizi, bayi, tedarik ve satınalma süreçlerimizi doğru yönettik. Dijitalleşmeyi iş modelimizin odağına aldık.

-Enerjisa Enerji halka arzını beş kat rekor taleple başarıyla gerçekleştirdik. Enerjisa Enerji halka arzı ile Akbank sendikasyonu ve sermaye artırımı 2018’de piyasalara liderlik eden, ülkemiz ekonomisine moral veren ve yabancı sermaye çekmeye yönelik örnek başarılar oldu. Bu da Sabancı Topluluğu’na hem yurt içinde hem de yurt dışındaki güvenin göstergesidir. Enerjisa Enerji’de halka arzla ivmelenen yüksek performansımızı 2019 yılında da sürdüreceğiz.

Teknolojiyi odağına aldı

-Teknoloji ve dijitalleşme ana odağımız olmayı sürdürecek. İşlerimizi teknolojinin sağladığı fırsatlarla büyüterek geleceğe taşıyacağız. SabancıDx şirketlerimizin dijital dönüşümüne liderlik edecek. Topluluğumuzun kültürel transformasyonu da dijital dönüşümle eşzamanlı olarak sürecek. 2019 yılında da üretmeye, yatırıma ve işlerimizi teknoloji ile geliştirmeye ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.

Seçimden sonra reformlar bekliyoruz

Ekonomide dengelenmenin başladığını ifade eden Mehmet Göçmen, seçim sonrasında daha uzun vadeli reformlar beklediklerini kaydederek şu tespitte bulundu: “Sabancı Topluluğu olarak biz tedbirlerimizi aldık; üretim ve yatırıma devam ediyoruz. 2019 yılı bütçemizde ihracatı ve maliyet disiplinini maksimum düzeye getirdik. 2018 yılında nakit akımı yönetiminde gösterdiğimiz başarıyı bu yıl da sürdüreceğiz. Borç-özkaynak dengesini günün koşullarına göre yöneteceğiz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:45
  1. Sabancı Holding
  2. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen
  3. Mehmet Göçmen
  4. Enerjisa Enerji
  5. halka arz
  6. Akbank
  7. Sabancı Topluluğu
  8. SabancıDx
  9. dijital dönüşüm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "bürokrasi imamı"nın tahliye talebine ret
    1. FETÖ'nün "bürokrasi imamı"nın tahliye..
    2. ANALİZ - BAE ve Suudi Arabistan..
    3. Ovacık Kayak Merkezi ile yeteneklerini..
    4. Demokrat Parti'den Kocamaz için YSK'ye..
    5. CNR Avrasya Boat Show 2 günde 39 bin..
    6. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku
    7. Şahinbey için yeni çılgın projeler sözü
    8. "Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine..
    9. Azerbaycan, Hocalı Katliamı’nda ölen..
    10. Ekonomideki yavaşlamaya rağmen..
    11. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde..
    12. Ne Venezuela Suriye ne de Maduro Esed!
    13. Batıdan bir itiraz çıktı mı?
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden..
    15. GÜNCELLEME- Sarıyer'de yol çöktü
    16. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğum..
    17. Bitlis’te terör operasyonu: 5 tutuklama
    18. Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik..
    19. Alçaklık ve ihânetler bu kadar..
    20. Bilecik’te gençlerle sabah namazı..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti