Denge kaybı ve baş dönmesi o hastalığın habercisi

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Rahimi, vertigo rahatsızlığının belirtileri ve tedavi yöntemleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hastaya denge kaybı yaşatıyor

Baş dönmesi olarak da bilinen vertigonun denge kaybı ve sersemlik hissi olarak da tanımlandığını belirten KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Bu durumda olan bir hasta, dünyanın döndüğünü görür ve tamamen dengesini kaybeder. Özellikle hareket ederken, yürürken ve hatta dinlenirken bile kişide sallanma ya da baş dönmesi olarak görülebilir” dedi.

Baş dönmesi varsa dikkat!

Op. Dr. K. Ali Rahimi, vertigonun belirtisinin baş dönmesi olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu baş dönmesi birçok şey ile birlikte görülebilir. Kulakta çınlama, kulakta basınç, kusma ve farklı belirtiler ile kendini gösterebilir. Vertigoda hastalığın şiddetine göre çeşitli sıkıntılar yaşanabilir. Kişi hafif bir vertigo yaşıyor ise hafif bir sallantı hisseder. Ancak çok şiddetli bir vertigo kişinin yataktan bile kalkamamasına ve sürekli kusmasına yol açar. Vertigoya bulantı, kusma ile birlikte anormal göz hareketleri ve terleme eşlik edebilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması gözlemlenebilir. Görme problemi, yürümede güçlük ve bilinç değişiklikleri tabloya eşlik edebilir.”

Enfeksiyon ve alerjiler zemin hazırlayabiliyor

Enfeksiyonlar ve alerjiler gibi çevresel faktörlere bağlı durumların, iç kulak hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlayarak baş dönmesine yol açabileceğini ifade eden Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Baş dönmesine aynı zamanda bulantı, kusma, terleme, kulak çınlaması, işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi, ateş, görme bozukluğu, halsizlik, kuvvet kaybı ve hissizlik eşlik edebilir. Tüm bu belirtiler hastanın yaşamını olumsuz yönde etkileyerek büyük sorunlara yol açabilir” diye konuştu.

Tedavi için altta yatan sebep bulunmalı

Vertigo tedavisinde öncelikle baş dönmesinin neden oluştuğunun araştırılması gerektiğini belirten Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Hastanın rahatsızlığına göre çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır. Hasta bazen çok şiddetli semptomlar ile hastaneye başvurarak, doktor kontrolünde çeşitli ilaçlar kullanarak sağlığına kavuşur. Burada önemli olan hastalığın altında farklı hangi rahatsızlıkların olduğunun araştırılması gerekir. Hasta birkaç bölümde muayene olur. Bu bölümler; kulak burun boğaz, nöroloji, dahiliye ve kardiyoloji bölümleridir. Bu bölümlerde muayene olduktan sonra rahatsızlığın neden kaynaklandığı tespit edilip hastaya uygun tedavi süreci başlatılır” dedi.

Çocuklar hissi olarak yaşıyor

Vertigonun çocuklarda hissi olarak gerçekleştiğini ifade eden NPİSTANBUL Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi “Çocuğun yaşadığı baş dönmesini tanımlayıp anlatması oldukça önemlidir. İlk olarak çocuk nörolojisi ile temasa geçip uzmanın yönlendirmesi ile KBB uzmanlarının ve çocuk hastalıkları uzmanlarının tedavi etmesi sağlanmalı. Baş dönmesinin tedavisinde çeşitli ilaçlar verilir. Ancak bu araştırmalar ve bu tedavilerin hepsi tahlillerden sonra olur. Tahlilleri vermeden önce baş dönmesi yaşayan hastanın biraz rahatlaması gerekir. Çünkü tahliller uzun süreli olabilir” diye konuştu.