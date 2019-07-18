0553 313 94 23

Deneyap teknoloji atölyelerinde ders zili çaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nde ilk eğitimler verilmeye başlandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:34
Deneyap teknoloji atölyelerinde ders zili çaldı

Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Manisa, Muğla, Konya ve Trabzon'da eş zamanlı verilen eğitimlere, yazılı ve uygulamalı sınavı geçen bin 920 öğrenci katıldı.

16 Temmuz'da ders başı yapan öğrenciler, robotik ve kodlamadan, elektronik programlamaya kadar birçok alanda tam gün eğitim alacak. 31 Ağustos'a kadar sürecek dersler, hafta sonu ve hafta içi olmak üzere iki grupta tam gün olarak gerçekleştirilecek.

Eğitimin ilk yılında geleceğin teknoloji yıldızlarına tasarım ve üretim, robotik ve kodlama ile elektronik programlama konularında temel eğitim verilecek. Söz konusu temel eğitimin ardından siber güvenlik, enerji teknolojileri, yazılım teknolojileri (nesnelerin interneti, mobil uygulama), havacılık ve uzay, malzeme, yapay zeka eğitimlerine geçilecek.

Üç alanda eğitim alarak uzmanlaşacak gençler, her ders dönemi sonunda bir proje geliştirecek. Öğrenciler takımlar halinde, ikinci yılın sonunda belirledikleri proje fikrini hayata geçirmek için çalışacak.

Proje ekipleri ihtiyaç duydukları sıklıkta, atölyelerde proje toplantıları yapabilecek. Eğitim danışmanları eşliğinde eğitimin 3'üncü yılında çalışılacak proje fikri belirlenecek. Atölyelerin 3'üncü yılında dersler sınıf ortamında verilmeyecek. Üç yıllık eğitimin ardından geliştirilen projeler özel bir etkinlikte sunulacak.

Milli teknoloji hamlesinin itici gücü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu başlatılan projeyle Türkiye çapında 81 ilde deneyap atölyeleri kurulacak.

"Milli Teknoloji Hamlesi"nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan atölyeler, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getirecek.

Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak deneyap atölyeleri, gençleri, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.

2020 sonunda tüm Türkiye'de

Deneyap eğitim modeli, iki ayrı yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, üretken düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlandı.

Atölyelerde, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alıyor.

Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek.

İlk etapta 12 ilde hayata geçirilen atölyelere 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerinin isimleri verildi. Diğer şehirlerde de atölyeler hızlı bir şekilde açılacak ve 2020 sonuna kadar tüm illerde gençlerle buluşacak.

Uygulamalı sınav

Deneyap'ın ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart'ta yapıldı. Yazılı sınavı başarıyla geçenlerin katılmaya hak kazandığı uygulama temelli proje çalışması, 5 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Sınavda öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yaptı, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen süre dahilinde anlattı.

Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konuyla ilgili bilgi sahibi olma becerilerini dikkate alınarak değerlendirmede bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:34
  1. Trabzon
  2. Muğla
  3. Manisa
  4. Konya
  5. İzmir
  6. Hakkari
  7. Eskişehir
  8. Erzurum
  9. Edirne
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Adana
  13. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı
    1. Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı
    2. Lösemi hastası çocuğun kalecilik..
    3. Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan..
    4. Geleceğin iş gücü potansiyeli burada
    5. Konyaaltı jandarmasından zehir..
    6. ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave..
    7. Deri sektöründe büyük işbirliği start..
    8. Cüneyt Epcim kimdir nereli ve kaç..
    9. Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor’da
    10. Değer veren Üniversite’den müjdeli..
    11. Japonya’da animasyon stüdyosunda..
    12. BUSKİ laboratuvarları başarılarına bir..
    13. Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi
    14. Asya borsaları
    15. Kızılırmak’ta yüzen kazlardan görsel..
    16. Toplum 5.0 etkinliği düzenlendi
    17. Bilal Başacıkoğlu, yeni sezonu bekliyor
    18. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol..
    19. Duyan şaşıp kalıyor! Burada evler 6..
    20. Nusaybin’de PKK/KCK operasyonu: 40..
    21. Bilim ve Teknoloji Konferansı..
    22. Diş eti hastalıklarından kurtulmak..
    23. Siirt'te teröristlere ait silah ve..
    24. Seyir halindeki otomobilin motor..
    25. Bakanlıktan 'müze giriş ücretleri'ne..
    26. ABD Suudi Arabistan’a yüzlerce asker..
    27. Ali Hamza Pehlivan kimdir nereli ve..
    28. Basketbolculara moral yemeği
    29. Pentagon’un skandal F-35 kararı..
    30. Kayseri 112, 6 ayda 65 bin 904 olaya..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’