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Gündem Denetimlerde el konulan 5 ton balık imha edildi!
Gündem

Denetimlerde el konulan 5 ton balık imha edildi!

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sinop'ta yasal boyunun altında olduğu tespit edilen 5 ton istavrit balığına el koydu. El konulan balıklar usulüne uygun bir şekilde imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 23:56:00 - 2021-10-03 00:02:05

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sinop'un Türkeli ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde, yasal boy sınırlarının altındaki 5 ton istavrit balığına el koydu.

Usulüne uygun şekilde imha edildi

İhbar üzerine harekete geçen Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ile koordineli olarak iki farklı araçta denetim gerçekleştirdi. Helaldı Limanı'nda teknelerden araçlara yüklenen balıklarda yapılan incelemede, yaklaşık 5 ton yasal boy sınırlarının altında istavrit balığı tespit edildi. Ekipler tarafından balıklara el konulurken, tespit edilen balıkçı teknelerine idari para cezası uygulandı.

El koyulan 5 ton istavrit balığı kanunlar çerçevesinde usulüne uygun bir şekilde imha edildi.

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