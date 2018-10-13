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Denetimler can yakıyor

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet BülentDeniz, Ticaret Bakanlığı’nın fiyat ve gramaj denetimlerinin can yaktığını kaydetti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:24
Denetimler can yakıyor

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, Ticaret Bakanlığı’nın fiyat ve gramaj denetimlerinin can yaktığını kaydetti. Deniz, denetimlerin ve yaptırımların hem tüketicinin hem de ekonominin yararına olduğuna dikkat çekerek, “Ne var ki milyonlarca ürünü, yüz binlerce dükkânı kontrol etmek hiç de kolay değil. Daha çok görevli ile, yoğun ve yaygın takip yapmakta fayda var” diye konuştu.

Enflasyonla mücadele programı olumlu

Deniz, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın da başlatılmasını olumlu ve önemli bir adım olarak yorumladı. Programın tüketici fiyatlarını bir miktar aşağı çekebileceğini savundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:24
  1. Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Deniz

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