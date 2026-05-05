Denetimden kaçamadı! Yediği ceza motosikletinden daha pahalı
Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücü, polis denetiminde yakalandı. Yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosiklet trafikten men edilirken, sürücüye 40 bin lira idari para cezası uygulandı.
Dil döktü ama ikna edemedi
Edinilen bilgilere göre olay, Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan O.K. (25), polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, uzun süre ceza yazılmaması için polis ekiplerine dil döktü ancak sonuç alamadı.
Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilince toplam 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.