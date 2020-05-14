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Aktüel

Demokratların kalesi California'ya 22 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçi milletvekili

Yeniakit Publisher
2020-05-14 04:20:29 -
Demokratların kalesi California'ya 22 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçi milletvekili

NEW YORK (AA) - ABD'de Demokratların kalesi olarak bilinen California'da geçen sene istifa eden Temsilciler Meclisi üyesinin boşalan koltuğunu doldurmak için postayla yapılan özel seçimde, 22 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyetçi aday seçildi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katie Hill'in istifasının ardından boşalan 25. bölge milletvekilliğini Cumhuriyetçi Mike Garcia kazandı.

Demokrat rakibi Christy Smith'i yenen eski askeri pilot Garcia, 1998 yılından bu yana California'dan seçilen ilk Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Temsilciler Meclisinde şimdilik boşalan koltuğu dolduran Garcia, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat rakibi Smith'e karşı tekrar yarışacak.

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