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Demokratlardan Yahudi lobisine boykot! Katılmayacaklar

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokratlar, Yahudi lobisi AIPAC konferansınına katılmayacaklarını açıkladı. Demokratlar, terör devleti İsrail'in işgalci politikalarından rahatsızlık duydukları için böyle bir karar aldıkları öğrenildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:57
Demokratlardan Yahudi lobisine boykot! Katılmayacaklar

ABD’li Demokratlar, yarın Washington’da başlayacak ve üç gün sürecek olan Yahudi lobisi AIPAC konferansınına katılmama kararı aldı. Katılmama gerekçesi olarak da İsrail’in işgalci politikaları ile Trump’ın, İsrail’e verdiği 'koşulsuz destek' olarak gösteriliyor.

ABD'li Demokratlardan, İsrail yanlısı lobi grup AIPAC'a tavır. Washington Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak ve üç gün sürecek olan Yahudi lobisi AIPAC Konferası'na, Demokrat Partisi milletvekillerinin katılmayacağı öğrenildi.

ABD Başkanı Trump'ın, Golan Tepeleri'yle ilgili son yaptığı açıklama dünyada büyük tepkilere yol açarken, AIPAC Konferansı'nın bu yıl sönük geçeceği bildirildi.
İsrail yanlısı ABD'li milletvekilerinin büyük ilgi gösterdiği APIC toplantılarında, önceki Başkan Barack Obama döneminde İsrail ve Demokratlar arasında gerilim yaşanmıştı.

İsrail'in işgal politikalı ve Trump'ın İsrail'e verdiği koşulsuz destekten rahatsızlar

Bazı üst düzey Demokrat başkan adayları, işgal devleti İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği orantısız saldırı ve işgalleri yüzünden, ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Tel Aviv yönetimine verdiği koşulsuz destekten rahatsız oldukları ve bu yüzden Washington'da yapılacak olan İsrail yanlısı AIPAC'ın toplantısına katılmama kararı aldıkları açıklandı.

Kamuoyu yoklamalarının çoğuna göre Demokratik adaylık yarışında önde gelen lider Bernie Sanders, Beto O'Rourke, Kamala Harris ve Elizabeth Warren, üç gün sürecek AIPAC'ın toplantılarına katılmayacaklarını söyledi.

Netanyahu'nun işgal politikalarına tepki

Birçok solcu Demokratın; İsrail'in, Filistin'de uyguladığı baskı ve toprak işgaline göz yuman İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan uzaklaştığı öne sürüldü.
Ayrıca, İsrail'i Gazze'deki Filistinli protestoculara karşı potansiyel savaş suçları işlemekle suçlayan son bir Birleşmiş Milletler raporuna da dikkat çekti.

Bazı demokratlar, AIPAC'ı partizan davranmakla, Müslüman ve Arap karşıtı söylemleri açıkça savunmakla eleştirdiler.

Konferansa katılacak konuşmacılar arasında Senatör Mitch Mcconel, Senatör Charles Schuumer, Beyaz Saray sözcüsü Nancy Pelosu, Steny Hoyer, Kevin Mccarthy, İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'de Başbakan Netanyahu'un rakibi Mavi-Beyaz koalisyonun lideri Benny Dantz, David Friedman, Ron Dermen, Danny Danon da bulunuyor.

"İsrail, ABD'nin Ortadoğu'da bekçisi"

ABD Filistin Topluluk Ağı'nın kurucu ortaklarından Hatem Abudayyeh ise, bazı Demokratların yalnızca İsrail yanlısı lobinin baskısı nedeniyle değil, AIPAC'ı terk etmesinin de zor olduğunu söyledi. 

Abudayyeh, "Dış politikayı belirleyen Amerika Birleşik Devletleri ve Arap dünyasındaki ABD emperyalizmi için bekçi rolünü oynayan İsrail hala var" dedi.
Demokrat Parti içindeki İsrail ile ilgili "söylemdeki değişimin" politikacılardan değil, aşağıdan, halktan geldiğini söyledi.

Abudayyeh yaptığı açıklamada, "Değişim, bu bireysel Demokrat adaylar yüzünden değil, kitle hareketi nedeniyle gerçekleşti." Dedi.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:57
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