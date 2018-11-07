0553 313 94 23
impression

Demokratlar 8 yıl sonra Cumhuriyetçilerden üstünlüğü geri aldı

Resmi olmayan son verilere göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde 220 sandalye kazandı, Cumhuriyetçiler ise 194 sandalyede kaldı. Mevcut tabloya göre Senatoda Cumhuriyetçiler 51, Demokratlar 45 sandalyeye sahip. Eyalet valiliği yarışında Demokratlar 7 eyalette Cumhuriyetçilerin yerini aldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:47
Demokratlar 8 yıl sonra Cumhuriyetçilerden üstünlüğü geri aldı

ABD'de dün yapılan ara seçimlerin resmi sonuçları gelmeye devam ederken, ikiye bölündüğü kesinleşen Kongredeki koltuk dağılımı da yavaş yavaş netlik kazanıyor.

ABD'de seçmenler, Kongrenin üst kanadı Senatodaki 35 sandalye ile alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için dün sandık başına gitti.

Ülkenin bazı eyaletlerinde hala oy sayım işlemleri devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar 8 yıl aranın ardından Temsilciler Meclisindeki üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Amerikan AP haber ajansının derlediği ve resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar 27 sandalyeyi Cumhuriyetçilerin elinden alarak buradaki zaferini ilan etti.

Buna göre Demokratlar Temsilciler Meclisinde 220 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler ise 194 sandalyede kaldı. Meclisin 21 koltuğuna oturacak isimleri belirleyecek oy sayım süreçleri halen devam ediyor.

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyordu.

Senatoda son durum

Cumhuriyetçilerin varlıklarını güçlendirdiği Senatoda ise Demokratlar 3 koltuğu rakip partiye kaptırdı.

Nevada eyaletinde Demokrat Jacky Rosen, Senato yarışını kazanarak Cumhuriyetçilere ilk koltuğunu kaybettirdi.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, şu anda Senatoda Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor.

Kaliforniya, Arizona ve Florida eyaletlerinde oy sayım işlemleri devam ederken, Senatoda Mississippi eyaleti için boş kalan 1 koltuk 27 Kasım'daki özel seçimle sahibini bulacak.

36 eyalette valilik seçimleri yapıldı

Öte yandan ABD'deki ara seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi kadar dikkati çekmese de 36 eyalette de valilik seçimleri yapıldı.

Seçimlerden önce eyalet valiliklerinin 33'ünü elinde bulunduran Cumhuriyetçiler bu seçimlerde aynı ivmeyi yakalayamayarak, 7 eyaleti Demokratlara kaptırdı.

Nevada, Kansas, New Mexico, Illionis, Wisconsin, Michigan ve Maine olmak üzere 7 eyaletteki sandalyeyi Cumhuriyetçilerden alan Demokratlar, 23 eyalet valiliğini garantilerken, Cumhuriyetçilerin elinde ise 25 eyalet kaldı.

Bazı eyaletlerde sonuçlar henüz netleşmedi.

Seçime katılım oranı arttı

Diğer yandan dün yapılan Kongre ara seçimleri son yılların en büyük katılımlı ara seçimlerinden biri oldu. Uzmanlar, Başkan Donald Trump'ın söylemleri nedeniyle kutuplaşan ve siyasileşen ABD toplumunun tepkisini sandıkta ortaya koyduğunu belirtiyor.

Resmi olmayan verilere göre, Temsilciler Meclisi seçimleri için 2014'teki ara seçimlerde 83 milyon kişi oy kullanırken, bu yıl 114 milyon seçmen sandık başına gitti. Bu sayı ülkedeki toplam seçmen sayısının yüzde 49'una tekabül ediyor.

Öte yandan şu ana kadar sayılan oylara bakıldığında oy veren seçmenlerden yaklaşık 52 milyonunun Demokrat, 46 milyondan fazlasının da Cumhuriyetçileri desteklediği görülüyor.

Bölünmüş Kongre ile Trump'ın işi zorlaşacak

Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyordu.

Uzmanlar, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında bölünmüş Kongre nedeniyle 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın işinin zorlaşacağı görüşünde birleşiyor.

2000'den bu yana en fazla Müslümanın aday olduğu seçimlere Michigan ve Minnesota eyaletlerinden katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" oldu.

Öte yandan seçimlerde yarışan eşi Türk asıllı Lauren Arikan da Maryland eyaletinin meclisine girmeye hak kazandı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 22:47
  1. ABD
  2. Senato
  3. Temsilciler Meclisi
  4. Demokratlar
  5. Cumhuriyetçiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enginarlı bakla çorbası tarifi
    1. Enginarlı bakla çorbası tarifi
    2. Bebeklerde göz kaymasına dikkat!
    3. ABD Adalet Bakanı Sessions istifa etti
    4. Bebek nasıl emzirilir?
    5. Uğur Işılak'tan Öztürk Yılmaz'a müthiş..
    6. Ayak krampına ne iyi gelir?
    7. Sinan Gümüş: Gol vuruşlarımızı..
    8. Evde gümüş parlatılır mı?
    9. AVM'de 21 milyon dolar harcadı!..
    10. Meyve ve sebze kurutma yöntemi
    11. Yumurta akının cilde muhteşem faydası
    12. Parabenin vücuda zararları
    13. Elmalı irmik tatlısı tarifi
    14. Samet Aybaba'dan ayrılık açıklaması
    15. Arap Birliği ile Çin arasında enerji..
    16. Demokratlar 8 yıl sonra..
    17. Öz kızından muhtara korkunç tuzak! Her..
    18. Taraftardan Fikret Orman'a şok!..
    19. Tartıştığı patronunu delik deşik etti
    20. Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi