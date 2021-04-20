Demokratik Sol Parti ittifak kararını duyurdu

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, son günlerde siyasi kulislerde dillendirilen 'DSP’nin, Cumhur İttifakı’na katılacağı' iddiası için, “Yok böyle bir şey. Öyle bir temas yok” ifadesini kullandı.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e konuşan Erçelebi, DSP’nin, 'Millet İttifakı’na katılıp katılmayacağına' ilişkin şu yanıtı verdi:

“Bizim birtakım ilkelerimiz var. Bu, DSP’nin olmazsa olmaz ilkeleri, nedir bu? Laikliktir. Acaba Millet İttifakı laiklik üzerinde duruyor mu, durmuyor mu? Vatanın bölünmez bütünlüğü var. Biz son kurultayımızda ‘DSP, milliyetçi vatan sever sol bir partidir’ dedik. Aslında sol partiler milliyetçi olmak zorunda, çünkü öbür türlü emekçilerini koruyamazlar. Bizim gideceğimiz ittifak, Anayasa’nın ilk dört maddesini tartıştırtmayacak, Atatürk milliyetçiliği konusunda tartışma bile olmaz.”

'Kimseye kapıyı kapatmıyoruz'

Kendi ilkeleri doğrultusunda siyaset yaptıklarını ifade eden Erçelebi ayrıca, “Kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aslında bir ittifaklar sistemi, yani bir partinin tek başına seçime girmesi mümkün değil, her iki ittifakta da hakim parti dediğimiz AK Parti ile CHP, onlar bile etrafına destek istiyor ise tabii ki DSP de bir ittifakta yer alacak ama buna bugünden ‘Cumhur İttifakı’ ya da ‘Millet İttifakı’ demek mümkün değil. Kimseye kapıyı kapatmıyoruz. Niye kapatalım? Şu anda karar verecek bir durum da yok. Yarın belki bir başka üçüncü ittifak olur, o ilkelerimize daha uygun olur, niye olmasın, sonuçta siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Teklif gelmedi’

“Partimizi güçlü şekilde Meclis’e sokmayı düşünüyoruz” diyen Erçelebi, “Yetkili organlarda görüşürüz, bizim ilkelerimize en yakın nedir ya da bu mevcut ittifaklardan teklif gelir, şu anda Allah var teklif de yok yani. Şimdi ‘birisi bize teklif etti, kaş kırptı, göz kırptı’ diyecek halimiz de yok” diye konuştu.