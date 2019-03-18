0553 313 94 23

Demokrat Parti’nin Aliağa’daki seçim bürosu açıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri yaklaşırken, seçim çalışmalarını İzmir’de sürdüren Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aliağa İlçe Seçim Bürosunun açılışını yaptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:13
Demokrat Parti’nin Aliağa’daki seçim bürosu açıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri yaklaşırken, seçim çalışmalarını İzmir’de sürdüren Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aliağa İlçe Seçim Bürosunun açılışını yaptı.


Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Aliağa ilçesine geldi. Uysal, Demokrat PartiAliağa Belediye Başkan Adayı Burcu Toros, belediye meclis adayları ve partililerce karşılandı.


Atatürk Caddesi’nde bulunan seçim bürosunun açılışını yapan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Aliağa’da seçim bürosunu açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.


Uysal, "Türkiye’nin kıt kanaat imkânlarının olduğu dönemlerde kalkınmada sıçrama hamlesi diyebileceğimiz pek çok üretim tesisinin Aliağa’da faaliyete geçirildiğini belirtti. Uysal, "Aliağa’mız Petkim ve Tüpraş ile gelişen çizgi içerisinde bir büyük üretim merkezi ile istihdam merkezi haline geldi. Son bir yıl içerisinde bir milyon 200 bin insanın işsiz hale geldiği bir ülke var karşımızda" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İlk olmak her zaman zor ve gurur verici"
    1. "İlk olmak her zaman zor ve gurur..
    2. “Türk kahvesi, Türk kültürüyle ismi..
    3. E-İhracatın geleceği İzmir’de..
    4. AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk:..
    5. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    6. “Otonom araçlarla ezberler bozulacak”
    7. Muğla’da 18 Mart etkinlikleri
    8. Elazığ’da ‘Küçük Yüreklerden Bilinçli..
    9. Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik”..
    10. 33 yıldır protez kolları ile..
    11. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    12. Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale..
    13. Trabzonspor, deplasman fobisini yendi
    14. Başkan Akkaya: “Tarlada izi olanın..
    15. Başkan Çağırıcı: "Siz insanları..
    16. Anadolu Efes'te 4. dalya heyecanı
    17. Yumurta dondurma yöntemiyle ileri..
    18. 97 yaşındaki Cafer dede, Türkçe ezanı..
    19. Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır..
    20. Profesyonel liglerde yaprak dökümü..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu