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Siyaset Demokrat Parti’den yerel seçim kararı
Siyaset

Demokrat Parti’den yerel seçim kararı

Yeniakit Publisher
2023-08-07 12:08:00 - 2023-08-07 12:29:28
Demokrat Parti’den yerel seçim kararı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, yaklaşan yerel seçimlerde 81 ilde kendi logosu ve adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı

Muhalefet cephesinde “değişim” tartışmaları sürerken Demokrat Parti (DP) yerel seçim çalışmalarına başladı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, “81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız” dedi.

Yürüttükleri emekler neticesinde Ege ve Güneydoğu bölgesinde iddialı olduklarını ifade eden Aksoy, “Kurumsal kimliğimizle birlikte o bölgelerde, kuvvetli olan adaylarla seçime gireceğiz. Şu an birçok talep geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Demokrat Parti olarak biz yalnız adaylara odaklanmadık. Meclis üyeleri de biz için önemli. İstanbul ve Ankara’ya baktığımızda, Meclis çoğunluğu sizde olmadıktan sonra belediye başkanları ciddi sorun yaşıyor. Dolayısıyla Meclis üyeliklerinin de büyük titizlikle üzerinde duruyoruz” diye ifade etti.

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Bunlarda kendini nimetten sayıyor. Hesap uzmanı baybay kemal dan %0.0001 oyla 3 vekil aldılar. Beleş hayat.maaş+giderlerini de biz ödeyelim. Haram olsun,bogazlarina dizilsin.
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