  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Davutoğlu'na ziyaret
Aktüel

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Davutoğlu'na ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: - "(Kobani eylemleri soruşturması) Tek çözüm, kamu düzenini tesis eden demokratik hukuk devleti çözümüdür. Kimse bunu istismar etmesin" - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: - "Demokrasiyi ve adaleti bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi haline getirecek, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi inşa edebilmek hepimizin elinde"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:20:23 -
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Davutoğlu'na ziyaret

ANKARA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kobani eylemleriyle ilgili soruşturmaya ilişkin, "Tek çözüm, kamu düzenini tesis eden demokratik hukuk devleti çözümüdür. Kimse bunu istismar etmesin." dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Uysal ve Davutoğlu, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Davutoğlu, Demokrat Partinin çizgisi ve ismiyle marka oluşturduğunu belirterek, bu çizgide siyaset yapan birçok partinin hayata geçtiğini ve partisinin de 1946'daki demokrat ruhun bütün temel ilkelerini benimsediğini söyledi.

Siyaset, ekonomi ve dış politikada iktidarı eleştiren, yasakların, yolsuzluğun ve yoksulluğun arttığını savunan Davutoğlu, bu dönemde yeni seslere ihtiyaç olduğunu, partisinin benzer ilkeleri benimseyen partilerle yakın temas kurduğunu dile getirdi.

Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin genel merkezinde kendisini ziyaret ettiğini hatırlatarak, Uysal ile görüşmesinde de iç ve dış siyasetteki gelişmeleri değerlendirdiklerini, bundan sonraki süreçlerde her konuda fikir alışverişinde bulunma noktasında çok açık yürekli ve samimi bir sohbet yaptıklarını aktardı.

- "Türkiye'nin bugün geldiği noktayı hak etmediğini düşünüyoruz"

Gültekin Uysal da Türkiye'nin önünde kritik bir seçim sürecinin olduğunu ifade etti.

"Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundukları Davutoğlu ile yaşanan gelişmeleri istişare ettiklerini bildiren Uysal, "Demokrat Parti olarak, Türkiye'nin verilen emekler, ödenen bedeller, şehitler ve bugün geldiği noktayı ülkemizin hak etmediğini düşünüyoruz. Demokrasiyi ve adaleti bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi haline getirecek, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi inşa edebilmek hepimizin elinde." diye konuştu.

Davutoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kobani eylemleriyle ilgili soruşturmaya ilişkin soru üzerine Davutoğlu, "Tek çözüm, kamu düzenini tesis eden demokratik hukuk devleti çözümüdür. Kimse bunu istismar etmesin." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan ABD hamlesi
Dünya

Bulgaristan'dan ABD hamlesi

Komşu ülke Bulgaristan, ABD'den 8 adet daha F-16 Block 70 tipi savaş uçağı alacağını açıkladı.
AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması
Gündem

AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM PLan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, muhalefetin Azerbaycan tutumuna ilişkin flaş açıklamala..
Seçtikleri konuya bakın! Skandal dizinin yayınlanmadan rezaleti patladı
Medya

Seçtikleri konuya bakın! Skandal dizinin yayınlanmadan rezaleti patladı

Entrikaların, gayri meşru ilişki ahlaksızlığının eksik olmadığı Türk dizilerine rezil bir tanesi daha eklendi. Ulusal bir kanalda yayınlanac..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay