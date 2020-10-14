  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Babacan'a ziyaret
Aktüel

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Babacan'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:04:08 -
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Babacan'a ziyaret

ANKARA (AA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Uysal ve Babacan, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Babacan, Uysal'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, görüşmeye her iki partiden heyetlerin de eşlik ettiğini söyledi.

Görüşmede, ülkenin farklı problemlerini ve güncel konuları değerlendirdiklerini belirten Babacan, birçok alanda sorunların olduğunu, bunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Gültekin Uysal da hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını hem de bu vesileyle koronavirüsü atlatan Babacan'a geçmiş olsun dilemek için geldiklerini dile getirdi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı ve tepkilere neden olan "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımına değinen Uysal, "Anayasa Mahkemesi üyesi bir hakime yakışmayacak üslup içindeki tavrı, sonrasında ona karşı yanlışta yarışan kurumlar görüntüsü çıkması ülke için zafiyet oldu kanaatindeyim." diye konuştu.

Açıklamaların ardından genel başkanlar gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Babacan, "Anayasa Mahkemesi üyesinin attığı twit sonrasında yaşanan tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, ülkenin hukuki güvenliği istikrarı açısından en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Al Babacan, şu değerlendirmede bulundu:

"Anayasa Mahkemesi anayasa sistemimiz üzerinde en üst yargı organıdır. Bu yargı organın aldığı kararlar tüm yargıyı da yürütme organına da yani hükümeti de bağlar hatta meclisinin çıkardığı kararlar anayasaya aykırı ise o açıdan meclisi de bağlar.

Akşamdan beri yaşanan diğer polemiklere bakacak olursak, bunlar memleketin sorunları çözecek işler değildir. Bunlar eski Türkiye'nin kalıntıları. Boş işler açıkçası. Bu ülkenin sorunları büyük. Ben herkesi acilen hukuk devleti sınırları içerisinde kalmaya davet ediyorum."




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
Gündem

'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Darbe iması bulunan "I..
Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!
Dünya

Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova'da gerçekleştirilen Dağlık Karabağ'da müzakere anlaşmasına rağmen devam eden çatışmalarla ilgili AGİT Mi..
A14 Bionic işlemci tanıtıldı! İphone 12'ye güç verecek
Teknoloji

A14 Bionic işlemci tanıtıldı! İphone 12'ye güç verecek

Apple'ın yeni iPad Air tableti ile birlikte duyurduğu A14 Bionic işlemci kullanıcıların beğenisine sunuldu. Peki İphone 12'lere güç verecek ..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay