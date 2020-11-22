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Aktüel Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Çankırı'da partisinin il kongresine katıldı
Aktüel

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Çankırı'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:04:50 -
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Çankırı'da partisinin il kongresine katıldı

ÇANKIRI (AA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "İktidara muhalefet etmek başka, Türkiye'nin milli menfaatlerine muhalefet etmek başka." dedi.

Uysal, partisinin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Çankırı İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kısıtlı imkanlar içinde, salgın ortamında kongre gerçekleştirdiklerini söyledi.

Siyaset yapmanın her zamankinden daha zor olduğunu belirten Uysal, bu zorlu süreçte yanlarında olan dava arkadaşlarına teşekkür etti.

Farklı coğrafyalara ümit olacak Türkiye'yi inşa etmek istediklerini ifade eden Uysal, "Bugün 80 milyonu aşan nüfusuyla, dünyanın değişen konjonktürü içinde, bulunduğumuz coğrafyada, yeniden sadece 800 bin kilometrekare içinde değil ama bir imparatorluğun devamı olarak ilgi ve etki sahamız dahilinde kalan tüm coğrafyalara ümit olacak bir Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edebiliriz." diye konuştu.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Uysal, milli çıkarlar söz konusu olduğunda eleştirileri bir kenara bıraktıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu büyük devleti yeniden olması gerektiği şekliyle önce kendi insanına refah, huzur, güvenlik sunan bir devlet haline getirmek, herkesin geleceğinden emin olduğu bir Türkiye'de nefes alıp verir hale getireceğimiz, herkesin geleceğini doğduğu topraklarda görebildiği bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek mecburiyetindeyiz. Millilik vasfı en mümeyyiz vasfı olan bir hareketin mensupları olarak Türkiye'de şu yanlışa düşmedik; İktidara muhalefet etmek başka, bu ülkenin milli menfaatlerine muhalefet etmek başka. Libya tezkeresi dahil olmak üzere, bu hafta içinde TBMM'den geçen Azerbaycan tezkeresi dahil olmak üzere bu büyük ülkenin milli güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren her meselede yüksünmeden, kompleks duymadan bu iktidara yönelttiğimiz eleştirileri bir kenara bırakarak bu iktidarın getirdiği teklifi desteklemek noktasında bir tavrın içinde olduk."

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