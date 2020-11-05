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Aktüel Demokrat başkan adayı Biden: "Seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz"
Aktüel

Demokrat başkan adayı Biden: "Seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 00:54:57 -
Demokrat başkan adayı Biden: "Seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz"

NEW YORK (AA) - ABD başkanlık yarışının Demokrat başkan adayı Joe Biden, "Başkanlığı kazanmak için gereken 270 delegeye ulaşacak kadar eyalet kazanıyoruz. Burada kazandığımızı ilan etmiyorum ama seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz.'' dedi.

ABD sonuçları henüz kesinleşmeyen seçime kilitlenirken, Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde açıklama yaptı.

Bu seçimlerde 150 milyondan fazla Amerikalının oy kullandığını ve Amerikan tarihinde en fazla bu seçimlerde oy kullanıldığını söyleyen Biden, ABD'yi halkın yönettiğini, yetkiyi halkın verdiğini ve ABD başkanın kim olacağına da halkın karar vereceğini ifade etti.

Biden, ''Başkanlığı kazanmak için gereken 270 delegeye ulaşacak kadar eyaleti kazanıyoruz. Burada kazandığımızı ilan etmiyorum ama seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz.'' dedi.

- ''Zaferle çıkacağımızdan eminim''

Wisconsin'de 20 bin fazla oyla kazandıklarını, Michigan'da 35 bin oy ile önde olduklarını ifade eden Biden, ''Pennsylvania konusunda iyi hissediyorum, posta yoluyla kullanılan oyların yüzde 78'ini alıyoruz.'' diye konuştu.

70 milyondan fazla oya ulaştıklarını söyleyen Biden, seçim tamamlandıktan sonra bölünmüş ülkeyi birleştirme ve iyileştirme sözü verdi.

Biden, ''Zaferle çıkacağımızdan eminim.'' dedi.


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