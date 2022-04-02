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Aktüel Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret ettiler
Aktüel

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret ettiler

Daha önce Çamlıca Kulesi, Bilişim Vadisi gibi Türkiye’nin vizyon projelerini yerinde gören ve projelerle ilgili detaylı bilgiler alan STK başkanları, bu kez 1960 darbesi sonrasında yapılan yargılamalarla hafızalarda yer eden Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı (Yassıada) ziyaret ederek, ada hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 22:13:00 -
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret ettiler

Sultanbeyli Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşları için STK Projeleri Vizyon Programlarını sürdürüyor. STK başkanları programlar kapsamında Türkiye’nin önde gelen projelerini yerinde inceliyor. Yetkililerden ve mühendislerden projelerin nasıl hayata geçirildiği hakkında bilgiler alıyor, yapım süreçlerinde ne gibi aşamalar kaydedildiğini öğreniyor. Yapılan son programda STK başkanları ve ilçede görev yapan muhtarlar Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret etti.

“STK’lara destek sağlıyoruz”

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir süre önce yeni bir çalışma başlattık. STK’larımızın daha fazla proje üretmesi, bağlı bulundukları sivil toplum kuruluşlarında daha çok katma değer oluşturmaları için kurum olarak büyük destek sağlıyoruz. İlk olarak Çamlıca Kulesi’ni, ardından Türkiye’mizin teknoloji hamlesinin ana omurgalarından biri olan Bilişim Vadisi’ni ziyaret ettik. Program kapsamında ilçemizdeki STK’larımız ve muhtarlarımız Merhum Başbakanlarımızdan Adnan Menderes’in darbe sonrası maalesef hukuksuzluklara maruz kaldığı Yassıada’yı ziyaret etti. Demokrasi ve Özgürlükler Adası hepinizin bildiği gibi kısa süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir kimlik kazandı. Biz de ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımız burayı görsün istedik. Her birine programa katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

“Olayları yerinde gördük”

İlçe Kaymakamı Kemal Şahin de programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sultanbeyli Belediyesinin organizesinde Sultanbeyli’deki muhtarlarımız ve tüm STK’lar başta olmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adamızı gezdik. Tarih derslerinde gördüğümüz birçok olayı burada daha yakından görme fırsatını bulduk. Bu programı düzenleyen Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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