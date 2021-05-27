Demokrasi ve özgürlük adasına nasıl gidilir? Yassıadaya nasıl gidilir?

Demokrasi ve Özgürlük Adası ya da bilinen adıyla Yassıada, Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın küçük bir adadır. Yassı Ada bir diğer adı ile Demokrasi ve Özgürlük Adası 27 Mayıs 2020 tarihinde açıldı. Adanın Türk tarihinde oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Peki, Demokrasi ve Özgürlük adası nerede ve nasıl gidilir?

Yassıadaya nasıl gidilir?

Yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası olan Yassıada'ya açılış tarihinden itibaren deniz otobüsleri ve feribotlarla seferler düzenlenecek.

Başkan Erdoğan Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geçen sene yaptığı inceleme gezisinde 'Buraya deniz otobüsleri, şehir hatları araçlarıyla gidiş gelişler olacak. Servisler yapılacak.' açıklamasında bulunmuştu.

Yassıada nerededir?

Yassıada İstanbul'a bağlıdır. İstanbul'un adalarından olan Demokrasi ve Özgürlük Adası ya da bilinen adıyla Yassıada, Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın küçük bir adadır. Biri sivri, diğeri yassı görünümlü olan, birbirine yakın iki metruk adadan yassı olanıdır. Eni 185, boyu 740 metre, yüzölçümü 18.3 hektar olan adanın arazisi düzdür, ancak sahilleri genellikle denize dik olarak iner. Sivriada'ya 0.9, Burgaz Adası'na 2.67 ve Kadıköy'e (Fenerbahçe Adası) 6.27 deniz mili uzaklıktadır. 27 Mayıs Darbesi döneminde burada gerçekleştirilen ve Demokrat Partililerin (DP) yargılandığı Yassıada Yargılamaları ile bilinir. Darbenin izlerini silmek için adanın adı Demokrasi ve Özgürlük Adası olmuştur.