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15 Temmuz

Demokrasi Nöbeti nedir? Kaç gün Demokrasi Nöbeti tutuldu?

Demokrasi Nöbeti nedir? Kaç gün Demokrasi Nöbeti tutuldu? 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesinin ardından darbe girişiminin püskürtülmesiyle birlikte ilk nöbet tutuldu. Yüzlerce şehit verdiğimiz 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gecede halk, bayraklarla darbecilere silahsız bir şekilde direndi. Ölüme yürüyen, gür sesleriyle tankları bastıran halkın nöbetine, Demokrasi Nöbeti adı verildi. Peki ama demokrasi nöbeti ne kadar tutuldu?

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:07:00 -
Demokrasi Nöbeti nedir? Kaç gün Demokrasi Nöbeti tutuldu?

Fetullahçı Terör Örgütünün, askeriye içerisindeki yapılanma sayesinde darbe girişiminde bulunmasının üzerine halk, bu duruma "DUR" demek için meydanlara döküldü. 

Silahlı Kuvvetler içerisindeki teröristler, köprüleri ve birçok yolu kapatarak halka baskı uyguladı. TRT binasına baskın yapıldı ve korsan bir bildiri okutuldu. Havada farklılık sezen halk, ne olduğunu tam olarak kestiremiyordu. Tijen Karaş'a 8 kere okutulan korsan bildirinin üzerine büyük korku ve endişeye kapılan halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Facetime görüşmesinde "Halkı meydanlara davet ediyorum." sözleriyle ferahlamış, sokaklara dökülmüştü.

Silahsız ve savunmasız bir şekilde, topa tüfeğe karşı duranların arasından yüzlerce şehit verildi. Gece sokağa çıkanlar sabaha kadar direndi. Sabahın ışıklarıyla birçok şey gün yüzüne çıktı. Fakat darbeciler tarafından olası bir tekrarlama olursa diyerek uzun bir süre her gece nöbetlere devam edildi. Selalar verildi, Kur'anlar okundu ve birlik olarak güçlü olmanın resmi, 15 Temmuz günü çizildi. Demokrasi nöbeti aralıksız olarak 26 gün boyunca devam etti.

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