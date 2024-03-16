Demirtaş'tan skandal Türkiye sözleri

Tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile 2019'daki yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildikten 5 ay sonra yerine kayyum atanan ve yaklaşık 5 yıldır cezaevinde Selçuk Mızraklı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesinin düzenlediği “Kürt Sorununda Çözüm ve Barış Konferansı'na mesaj gönderdi.

Demirtaş ve Mızraklı, mesajlarında Türkiye, Suriye, İran ve Irak'ı 'işgalci' olarak tanımladı. Mesajda şöyle denildi:

Kürt halkının kimseden bir talebi de yoktur. Çünkü talep etmek hiyerarşik bir ilişkiye gönderme yapar. Kürtler talep etmek yerine, gasp edilen özgürlüklerini geri almak istiyor. Bizim açımızdan Ankara, Tahran, Bağdat veya Şam birer talep makamı değildir, çözümün muhatabıdırlar. Tartışma konumuz ise anavatanımız Kürdistan'ın fiili, zoraki işgaliyle ortaya çıkan gasp hukukunun nasıl sonlandırılacağıdır.