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Medya Demirtaş'a özgürlük istediği ortaya çıkmıştı! Nihal Yalçın'a bir destek de PKK yandaşı Yeni Yaşam'dan
Medya

Demirtaş'a özgürlük istediği ortaya çıkmıştı! Nihal Yalçın'a bir destek de PKK yandaşı Yeni Yaşam'dan

"Biz daha APO'nun heykelini dikeceğiz, buna alışsanız iyi olur" sözlerinin sahibi terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş'a "özgürlük" isteyen Nihal Yalçın'a bir destek de PKK terör örgütü yandaşı Yeni Yaşam gazetesinden geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 17:50:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki konuşması ile gündeme gelen Nihal Yalçın'ın, bir süre önce katıldığı Youtube yayınında, "Daha APO'nun heykelini dikeceğiz. Buna alışsanız iyi olur." sözlerinin sahibi terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş için "özgürlük" istediği ortaya çıkmıştı.

Tamer Karadağlı'nın 'sözü uzatma' iması ile gündeme geldi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu" ödülünü alan Nihal Yalçın, aralarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da olduğu katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin çekildiği sözleşmeye ilişkin "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır." demişti.

Festivaldeki konuşmasında "kadın hakları" vurgusu yaparak sözü uzatıp, İstanbul Sözleşmesi'ne kadar getiren Yalçın'a ödülünü veren Tamer Karadağlı, konuşmayı daha da uzatmaması imasında bulundu. Yalçın, Karadağlı'ya "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadeleri ile karşılık vermişti.

Terör sevici Demirtaş hayranı çıktı!

Antalya Altın Portakal Film Festiveli'ndeki konuşması ve Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Nihal Yalçın'ın bir süre önce konuk olduğu Youtube yayınında, terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş için özgürlük istediği ortaya çıkmıştı.

Yalçın, program sunucusunun, "Mars'ta bir yaşam başlamış ve sen oraya iltica ediyorsun. Atacağın son Tweet mesajı ne olurdu?" sorusuna, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük mesajı atardım." cevabını vermişti.

PKK yandaşlarının desteği arkasında!

PKK yandaşı Yeni Yaşam gazetesi, Tamer Karadağlı'yı hedef aldığı haberinde, Nihal Yalçın'a destek verdi.

"Nihal Yalçın’a saldırı kadın kimliğine saldırıdır." söylemini öne çıkartan PKK yandaşı Yeni Yaşam, haberin detayında ise, "Oyuncu Nihal Yalçın’ı milliyetçi söylemlerle hedef gösteren Tamer Karadağlı’nın açıklamalarına tepki gösteren sanatçılar, 'Kadın ve Kürt kimliğine bir saldırı' diyor." ifadelerini kullandı.

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