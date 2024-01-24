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Gündem Demirtaş özel jet ile Diyarbakır'a götürüldü
Gündem

Demirtaş özel jet ile Diyarbakır'a götürüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-24 11:30:00 - 2024-01-24 11:37:32
Demirtaş özel jet ile Diyarbakır'a götürüldü

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle özel jet ile Diyarbakır’a getirildi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’a getirildi. Demirtaş daha önce de babasının hastalığı nedeniyle özel jetle Diyabakır’a götürülmüştü. O dönemde Demirtaş’ın Diyarbakır’a getirilmesi, avukatları ve ailesinden bile gizlenmişti. Hastanede babası ile 45 dakika görüşen Demirtaş aynı jet ile yeniden Edirne’ye götürülmüştü.

İKİNCİ KEZ JET İLE GETİRİLDİ

Medyascope’den Ferit Aslan’ın aktarımına göre, Demirtaş annesini ziyaret etmek için yine özel jet ile Diyarbakır’a getirildi.

JEST TARTIŞMALARINA NEDEN OLMUŞTU

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne'den, hasta babasını görmesi için Diyarbakır'a götürülmesi sırasında kelepçesiz ve takım elbiseli olması jest tartışmaları çıkarmıştı. Seçimler öncesinde iktidarın sık sık “terörist” diyerek yüklendiği Demirtaş’a tüm imkanları seferber etmesi dikkat çekmişti. Yine bir seçim döneminde aynı sürecin yaşanması akıllarda soru işareti yarattı.
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DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan DEM Partisinden yapılan resmi açıklamada son ziyaretle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır.”

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Yorumlar

fetösavar

yoldaş, komünist dinsiz terminolojiden, dualarımız, müslüman islami bir ifade... ortaya karışık bir şey oluyor bunların ki. ne müslüman, ne yahudi, ne komunist, ne faşist... maşa...

Fikret Türk

Devletimin büyüklüğünü gösteren bir hareket,ama faraza bu terörist (hafazanAllah) yetkili olsaydı aynı şeyi bir vatansever için yapmazdı bu yüzden devletin de normal vatandaş a uygulamadığı bir prosedür bu terörist e uygulaması biz vatanını sevenleri üzdü hiç kimse kusura bakmasın bunun ülkeye hainlikten başka hiç bir faydası olmamış hakkımızı Rabbim e havale ediyoruz O Hakk isminin sahibi gereğini yapar
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