Demirtaş-Kazan.. Sol kafanın ahlaksızlığı, acizliği!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Demirtaş-Kazan.. Sol kafanın ahlaksızlığı, acizliği!" başlıklı yazısı...
PKK'lı terörist Selahattin Demirtaş, hapisten sürekli tweet atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırırken, İstanbul Barosu eski Başkanı Avukat Turgut Kazan da Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olabileceği yönündeki kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.
Bu iki solcunun zihniyetini eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Cezaevindeki Selahattin Demirtaş, Meral Akşener’in hazırlayacağı kahvaltı sofrasını bekleyedursun.
Cezaevinde rahat durmuyor, içerden bildiriyor:
“Erdoğan rejimi sonrasında PKK’nin Türkiye’de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız!”
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Vicdansız herif.
Zalim herif..
PKK silaha sarıldığında, bu ülkede Erdoğan yönetimde miydi?
Yıllarca silahla saldırdınız..
Şimdi hâlâ saldırıyorsunuz.
Ülkeyi böleceğinizi sandınız.. Özerklik ilan edeceğinizi sandınız.
Dış ülkelerin de desteğini aldınız..
“Tamamdır bu iş” diye güven duydunuz..
Ama olmadı, son süreçte de bir şey değişti: “Erdoğan var iken başaramayacağız” noktasına geldiniz.
Ve kendinizi, Erdoğan’ı devirmeye odakladınız..
Bugün Türkiye’de, özellikle Kürt seçmenler açısından bakarsak, düne göre ne kötü?
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