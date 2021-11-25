Demirtaş emretti, Kılıçdaroğlu mesaj attı
Geçtiğimiz günlerde muhalefet partilerine hükümeti istifaya zorlamaları için akıl veren HDP’li Selahattin Demirtaş’ın çağrısının ardından olağanüstü MYK toplantısı gerçekleştiren Kemal Kılıçdaoğlu’na AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan sosyal medya üzerinden tepki geldi.
YENİ AKİT ANKARA
HDP’li Selahattin Demirtaş’ın çağrısının ardından olağanüstü MYK toplantısı gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’na AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan sosyal medya üzerinden tepki geldi.
Özalan yaptığı paylaşımda, “Rezaletin belgesi... Selahattin Demirtaş, emir verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, derhal yerine getirdi. Bu Türkiye düşmanından emir alan CHP ve ortaklarından bu ülkeye ve millete hayır gelir mi?” dedi.