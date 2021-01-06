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Gündem Demirtaş da girdi halaya! Kambersiz düğün olmazdı zaten
Gündem

Demirtaş da girdi halaya! Kambersiz düğün olmazdı zaten

Boğaziçi Üniversitesinde görevlendirilen Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek ortamı germeye çalışan provokatörlere bir destek de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 19:40:00 - 2021-01-06 20:36:31
Demirtaş da girdi halaya! Kambersiz düğün olmazdı zaten

Boğaziçi Üniversitesinde yasa dışı örgütlerin yardımıyla ile provokasyona soyunan gruba bir destek de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Avukatları aracılığı ile twitter hesabından paylaşımda bulunan tutuklu Demirtaş, "Ne yaptınız gençler ya, sesiniz buraları sallıyor. Kim bilir, nereleri titretiyordur." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'a sert tepki!

Gözaltına alınanların büyük bir bölümünün öğrenci bile olmadığı gruba destek veren Selahattin Demirtaş'a twitter kullanıcılarından sert tepki geldi. 6-8 Ekim Kobani olaylarında Demirtaş'ın sokağa çıkma çağrısıyla PKK'lı alçaklar tarafından kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü'yü hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, "Yasin'in çığlıklarını da duyuyor musun?" diye sordu.

İşte Demirtaş'a verilen tepkilerden bazıları:

 

 

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