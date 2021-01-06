Demirtaş da girdi halaya! Kambersiz düğün olmazdı zaten

Boğaziçi Üniversitesinde yasa dışı örgütlerin yardımıyla ile provokasyona soyunan gruba bir destek de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Avukatları aracılığı ile twitter hesabından paylaşımda bulunan tutuklu Demirtaş, "Ne yaptınız gençler ya, sesiniz buraları sallıyor. Kim bilir, nereleri titretiyordur." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'a sert tepki!

Gözaltına alınanların büyük bir bölümünün öğrenci bile olmadığı gruba destek veren Selahattin Demirtaş'a twitter kullanıcılarından sert tepki geldi. 6-8 Ekim Kobani olaylarında Demirtaş'ın sokağa çıkma çağrısıyla PKK'lı alçaklar tarafından kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü'yü hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, "Yasin'in çığlıklarını da duyuyor musun?" diye sordu.

İşte Demirtaş'a verilen tepkilerden bazıları: