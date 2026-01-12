  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi? Gökçek: Yavaş, Ankara'nın geleceğini müteahhit kârına kurban etti! AB, Rusya ile görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını kabullendi Putin itirafı Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı Teröristbaşı Netanyahu adamlarını topladı: İsrail’in İran kararı Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı Bakan Bolat duyurdu: Dijital vurguna reklam kurulu freni! 606 milyon TL ceza yağdı Elon Musk ve Trump medyası bunları yayınlamıyor! Amerika yangın yeri
Yerel Demirözü'nde okullar 1 gün tatil
Yerel

Demirözü'nde okullar 1 gün tatil

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Demirözü'nde okullar 1 gün tatil

Bayburt'un Demirözü ilçesinde eğitime kar engeli

Bayburt’un Demirözü ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ilçenin tamamında etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle yarın eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararı alındığı bildirildi. Duyuruda, "İlçemiz genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 13.01.2026 Salı günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Alınan karar doğrultusunda, Demirözü ilçe genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin söz konusu tarihte yapılmayacağı belirtildi.

O ilimizde okullar tatil!
O ilimizde okullar tatil!

Eğitim

O ilimizde okullar tatil!

Kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte yarın okulların tatil olduğu iller
Kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte yarın okulların tatil olduğu iller

Eğitim

Kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte yarın okulların tatil olduğu iller

İstanbul’da yarın okullar tatil mi 12 Ocak Pazartesi?
İstanbul’da yarın okullar tatil mi 12 Ocak Pazartesi?

Eğitim

İstanbul’da yarın okullar tatil mi 12 Ocak Pazartesi?

Karla birlikte tatil de geldi! O kentte okullar tatil edildi
Karla birlikte tatil de geldi! O kentte okullar tatil edildi

Yerel

Karla birlikte tatil de geldi! O kentte okullar tatil edildi

Türkiye buz kesti! İşte okulların tatil olduğu iller
Türkiye buz kesti! İşte okulların tatil olduğu iller

Eğitim

Türkiye buz kesti! İşte okulların tatil olduğu iller

Tekirdağ'da okullar tatil edildi! Olumsuz hava koşulları eğitimi durdurdu!
Tekirdağ'da okullar tatil edildi! Olumsuz hava koşulları eğitimi durdurdu!

Eğitim

Tekirdağ'da okullar tatil edildi! Olumsuz hava koşulları eğitimi durdurdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23