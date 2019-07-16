Demiroğlu Bilim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri bölümünde görevlendirilmek üzere Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Demiroğlu Bilim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Demiroğlu Bilim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır. Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Tıp Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-169) teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.