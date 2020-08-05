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Aktüel

Demirkazık'ta rahatsızlanan dağcı helikopterle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:14:42 -
Demirkazık'ta rahatsızlanan dağcı helikopterle kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken rahatsızlanan dağcı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince helikopterle alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık'a tırmanış yapan Coşgun Köse, rahatsızlandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara'dan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı JAK personeli ile bir helikopter sevk edildi.

Helikopterle bulunduğu yerden alınan dağcı, İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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