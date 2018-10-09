Demirel'den Comolli'yi çıldırtan sözler!

Fenerbahçe'nin Dirar ve Aatıf'la birlikte Volkan Demirel'i kadro dışı bırakmasının yankıları sürüyor. Sarı-Lacivertli takımın kaptanı Volkan'ın takımdan uzaklaştırılmasına taraftarların tepkisi devam ederken olayın perde arkasına ulaşıldı. Kimileri soyunma odasında yaşanan tartışma dedi kimileri farklı dedikodular üretti. Ama gerçek bambaşka çıktı.

Comolli'nin Volkan'ı odasına çağırdığı ve, "Söyle kaptan. Takım neden bu halde?" sorusunu yöneltince tecrübeli oyuncunun tüm gerçekleri Comolli'nin yüzüne vurduğu ve Fransız futbol adamının bundan rahatsız olduğu belirlendi.

ORTA SAHA-DEFANS ÇOK ZAYIF

Volkan'ın Sportif Direktör Comolli'ye, "Çünkü kadro yeterli değil. Geçen sezonki kadro daha iyiydi. Souza gitti. Orta saha zayıfladı. Defansa gerekli takviye yapılamadı. Yapılan transferler yetersiz ve uyum sağlayamadı" yanıtını verdi.

COMOLLİ'Yİ ÇILDIRTAN SÖZLER

Yeni hoca ve yeni bir sistemin de olduğunun altını çizen Volkan'ın, "Ancak eski sistem daha iyiydi" sözleri Comolli'yi kızdırdı. Volkan'ın görüşlerini Ali Koç'a farklı şekilde ileten Comolli, Volkan'ın biletini kesince Ali Koç da bu ayrılığı onayladı.