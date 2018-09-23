Demirel'den Cocu'ya derbi desteği!

Kaptan Volkan Demirel, Beşiktaş derbisi öncesinde takımı ayağa kaldırmak için devreye girdi.



Sezon başından bu yana Teknik Direktör Cocu ile sağlıklı bir iletişim kuran ve bu sezon takımda antrenör gibi davranan Volkan, hem arkadaşlarının moralini düzeltiyor hem de kaleci arkadaşlarına destek çıkıyor.



Harun Tekin ve Berke Özer'e kaptanlık ve ağabeylik yapan deneyimli file bekçisi tıpkı bir kaleci antrenörü gibi yardım ediyor. Harun'a arka arkaya yediği goller nedeniyle destek olmaya çalışan Volkan, Berke'yi de sürekli yanlarında tutmaya gayret gösteriyor.



Bu arada Volkan Demirel, Cocu ile de sürekli yakın iletişim halinde. Hollandalı hocanın yardımcısı gibi her konuda hem fikir veren hem de yardım eden 36 yaşındaki kaleci, şu anda saha içinden çok saha dışındaki çabalarıyla öne çıkıyor. Beşiktaş maçı öncesinde tecrübelerini takım arkadaşlarına aktaran ve motivasyon konuşmaları yapan Volkan, derbinin öneminden söz ediyor. Harun ile de derbi konusunda yakın temas kuran Volkan tüm deneyimlerini aktarıyor.



Derbi uzmanı



Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 13 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la oynadığı son 16 maçın biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 6'sında berabere kaldı. Rakip fileleri (Üç gol hükmen galibiyetten) 27 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü.