Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?

DEMİR YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Demir yüksekliği özellikle erkekler ve menopoz sonrası dönemde olan kadınlar için daha risklidir. Yaşlı insanlarda yüksek miktarda demir kanser, şeker hastalığı ve kronik kalp sorunlarıyla yakından ilişkilidir. Kanda demir yüksekliği, vücutta oksitlenme yaparak hücrelerin erken yaşlanmasına, damar sertliğine ve vücutta yağlanmaya neden olur. Bir kan testi ile vücudunuzdaki demir oranını öğrenebilirsiniz. Kanda demir yüksekliği iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, mide bulantısı, baş ağrısı, kusma, siroz ve kalp kasında sorunlara yol açar. Ayrıca karaciğerde demir birikmesine ve kısırlığa da neden olabilmektedir.

DEMİR YÜKSEKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Genişlemiş ve ağrılı karaciğer, karaciğerde büyüme, düzensiz kalp atışları, libidoda düşüş, yorgunluk, halsizlik, kaslarda zayıflık, cilt renginde bronz veya gri renklenme şeklinde bozukluk, saçlarda cansızlık, karın ağrısı, şiddetli ağrılar, ruh hali değişiklikleri, sinirlilik ve kilo kaybıdır.

Bu gibi durumlarda doktora başvurulduğunda sizden tıbbi aile geçmişi kaydı istenir. Kan testide istenir ve transferin doygunluğu 45'ten büyük ve eşitse durum anormal kabul edilir. Kandaki demir yüksekliğini tespit etmek için serum feritin testide istenir. Kadında 200mg/L ve üzeri erkekte ise 300mg/L üzeri anormal kabul edilmektedir.

Normal koşullarda insan bedenin günlük demir ihtiyacı:

• Erkekler için 10 mg

• Kadınlar için 20 mg

• Çocuklarda 2mg’dir.

DEMİR YÜKSEKLİĞİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Flebotomi adı verilen tedavide hastadan periyodik bir şekilde serum feritin düzeyine bağlı olarak 1-2 haftada bir yarım litre olmak üzere kan alınır.Vücuttaki feritin seviyesini izlemek için kan testi yapılır. Bu hastanın durumunu belirler.

Kişi kendisi de beslenme programı takip ederek kandaki demir yüksekliğini kontrol altında tutmaya çalışır. Bu rahatsızlığı yaşayan kişi demir içeren gıdaları tüketmeden normal beslenebilir. C vitamini emilimine yardımcı olduğundan C vitamini içeren yiyeceklerden de uzak durulmalıdır. Demir seviyesi yüksek hastalar çiğ deniz ürünü yemekten kaçınmalıdır.