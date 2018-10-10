Demir yüklü TIR devrildi, 1 kişi öldü

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Kızıltepe istikametine gelen 33 AAT 755 plakalı demir profil yüklü tır, sürücüsü Mehmet Aşula’nın (22) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüsün üzerine devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.