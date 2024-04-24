Demir ve bakır fiyatları tırmanışta!

Bakır fiyatları, zayıf ABD doları ve güçlü talep görünümünün yardımıyla yükselirken, maden tarafındaki arz sorunları da destek vermeye devam etti.. Demir cevheri, talep umudu ve düşük nakliye nedeniyle 6 haftanın zirvesini geçti

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.33'te %1 artışla 9.804,50 dolar/ton seviyesinde işlem gördü ve iki günlük düşüşün ardından yükseliş trendine devam etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Haziran vadeli bakır kontratı, %0,6 artışla 79.360 yuan/tona (10.953,01 dolar) yükseldi.

Dolar dün euro ve sterlin karşısında, şaşırtıcı derecede güçlü Avrupa aktivite verileri ve ABD'deki yavaşlayan ticari büyümenin etkisiyle değer kaybetti.

Analistler, devam eden arz yönlü sorunların ve iyileşen ekonomik koşullarla birlikte güçlü talep görünümünün de piyasayı desteklediğini belirtti.

Dünyanın en büyük açık ocak bakır madenlerinden biri olan Cobre Panama, Aralık ayında kapanmak zorunda kaldı ve bu durum küresel bakır konsantresi arzının bu yıl açığa çıkmasına neden oldu.

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LME'de nikel %0,7 artışla 19.130 dolar/tondan, kalay %2,2 artışla 32.630 dolar/tondan, alüminyum yatay seyrederek 2.580 dolar/tondan, çinko %1,3 artışla 2.828 dolar/tondan ve kurşun %0,5 artışla 2.195,50 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri 6 haftanın zirvesini geçti

Demir cevheri vadeli işlemleri, Fortescue'nun yıllık sevkıyat görünümünü düşürmesinin ardından, Çin'deki çelik talebinin iyileşeceğine dair yenilenen umutların ve arzın düşeceği beklentilerinin de yardımıyla toparlanarak altı haftanın zirvesini geçti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %2,55 artışla 883,5 yuan/ton (121,94 dolar) seviyesinde tamamladı. Bu, 8 Mart'tan bu yana en yüksek seviye larak kayda geçti. Kontrat dün %1,5'ten fazla düşüş yaşadı.

Singapur Borsası'nda Mayıs ayı demir cevheri, %4,54 artışla 117,9 dolar/ton yükseldi ve 7 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, demir cevheri temellerinin iyileştiğini ve demir piyasası değerlemesinin yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Dünyanın dördüncü büyük demir cevheri tedarikçisi olan Avustralyalı Fortescue'nun bugün cevher vagonlarının raydan çıkması ve hava koşullarının bozulmasına yol açan olumsuzlukların ardından üçüncü çeyrekte demir cevheri sevkiyatlarında beklenenden daha büyük bir düşüş kaydetmesi de fiyatları destekledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,49, sıcak haddelenmiş rulo %0,5, filmaşin %0,24 yükseldi, paslanmaz çelik ise çok az hareket gösterdi.