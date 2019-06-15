Anadolu Grubu’nun Temmuz ayı itibarıyla oluşturulacak Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığına Demir Şarman gelecek. 1 Nisan'dan beri Anadolu Grubu enerji şirketlerinin de sorumluluğunu alan Demir Şarman kimdir? Demir Şarman nereli ve kaç yaşında?

Demir Şarman kimdir?

1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Demir Şarman aynı zamanda Chicago Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecesi ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sertifikası aldı. İş hayatına 1993 yılında Arthur Andersen Türkiye'de Finansal Denetim Uzmanı olarak giriş yapan Şarman, 1997 yılında Finansal Kontrolör olarak Anadolu Grubu İçecek Bölümü'nde (Anadolu Efes) çalıştı. 1997-2009 yılları arasında Efes International'da CFO, Efes Grubu'nda Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunan Şarman, kuruluşundan bu yana Anadolu Etap'ta Genel Müdürlük görevini yürüttü. 1 Nisan'dan beri Anadolu Grubu enerji şirketlerinin de sorumluluğunu alan Demir Şarman, 1 Temmuz itibarıyla da perakende ve gayrimenkul şirketlerinin de raporlayacağı Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığı görevine başlayacak.