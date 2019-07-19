0553 313 94 23

Demir Grup Sivasspor’un Bolu Kampı Sona Erdi

Yeni sezona Bolu’nun Gerede ilçesinde hazırlanan Demir Grup Sivasspor birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:32
Demir Grup Sivasspor’un Bolu Kampı Sona Erdi

Yeni sezona Bolu’nun Gerede ilçesinde hazırlanan Demir Grup Sivasspor birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.


Süper Lig 2019-2020 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarına 5 Temmuz’da Bolu’nun Gerede ilçesinde bir otelde başlayan Demir Grup Sivasspor, 14 günlük ilk etap kampını tamamladı. Kamp süresince yeni sezona yoğun bir tempoyla hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, 23 antrenman yaptı ve kampın tek hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile yaptı. Kırmızı-beyazlı takım mücadelede kaptan Ziya Erdal’ın golüyle 1-0 önde geçerken, karşılaşma 40. dakikadan sonra yoğun sis nedeniyle oynanamadı.



Yeni transferler Bolu kampında yer aldı


Kampta ayrıca takıma yeni isimler de dahil oldu. Yeni transferler Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano kamp boyunca antrenmanlarda yer aldı. Birinci etap Bolu kampını tamamlayan takım, 2 gün izne ayrıldı. 21 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak Sivas temsilcisi, 22 Temmuz sabahı ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda’ya gidecek. 31 Temmuz’a kadar hazırlıklarını Hollanda’da sürdürecek olan Demir Grup Sivasspor, burada 3 hazırlık maçı yapacak.


Hollanda kampının ardından 2 gün izine ayrılacak olan Sivassporlu futbolcular, 3 Ağustos’ta Sivas’ta yeniden top başı yapacak ve ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanacak maçın hazırlıklarını tesisislerinde sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kavgada silahla yaralan kadın kurtarılamadı
    1. Kavgada silahla yaralan kadın..
    2. Acıbadem Üniversitesi ücretleri ne..
    3. MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor
    4. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Orgeneral..
    5. Merkez Bankası rezervleri
    6. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Barış ve..
    7. "İktidarda AK Parti mi var Mor Çatı mı?"
    8. Aktör Jean Claude Van Damme Bodrum'da..
    9. Yunanistan’ın başkenti Atina’nın..
    10. Atakum’a 4 bin kişilik öğrenci yurdu..
    11. CHP'li belediyenin hizmet anlayışı bu..
    12. Merkez Bankası yıl sonu dolar..
    13. Başkan Hürriyet’ten vatandaşa kreş..
    14. Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe..
    15. "On Birinci Kalkınma Planı güçlü bir..
    16. Daniel Klein fuar öncesi yeni..
    17. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’den..
    18. İstanbulspor, Joseph Mensah'ı transfer..
    19. Giresunspor Başkanı Eren: “Hocamızın..
    20. Başkan Ataç Kentsel Gelişim..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!