Demir Grup Sivasspor’un Bolu Kampı Sona Erdi

Yeni sezona Bolu’nun Gerede ilçesinde hazırlanan Demir Grup Sivasspor birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Süper Lig 2019-2020 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarına 5 Temmuz’da Bolu’nun Gerede ilçesinde bir otelde başlayan Demir Grup Sivasspor, 14 günlük ilk etap kampını tamamladı. Kamp süresince yeni sezona yoğun bir tempoyla hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, 23 antrenman yaptı ve kampın tek hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile yaptı. Kırmızı-beyazlı takım mücadelede kaptan Ziya Erdal’ın golüyle 1-0 önde geçerken, karşılaşma 40. dakikadan sonra yoğun sis nedeniyle oynanamadı.

Yeni transferler Bolu kampında yer aldı

Kampta ayrıca takıma yeni isimler de dahil oldu. Yeni transferler Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano kamp boyunca antrenmanlarda yer aldı. Birinci etap Bolu kampını tamamlayan takım, 2 gün izne ayrıldı. 21 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak Sivas temsilcisi, 22 Temmuz sabahı ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda’ya gidecek. 31 Temmuz’a kadar hazırlıklarını Hollanda’da sürdürecek olan Demir Grup Sivasspor, burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Hollanda kampının ardından 2 gün izine ayrılacak olan Sivassporlu futbolcular, 3 Ağustos’ta Sivas’ta yeniden top başı yapacak ve ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanacak maçın hazırlıklarını tesisislerinde sürdürecek.